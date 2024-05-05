نادي طرابزون سبور يعلن إصابة تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي طرابزون سبور التركي إصابة الجناح المصري، محمود حسن تريزيجيه.

وغادر تريزيجيه مباراة طرابزون ضد سامسون سبور في الدقيقة 60 بعد شعوره بالألم.

وكشف طبيب فريق طرابزون، أحمد بشير، أن نتيجة الفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي بينت إصابته في العضلة السفلية اليمنى، وبدأ اللاعب علاجه.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون سبور في موسم 2022/23 قادما من أستون فيلا، في صفقة بلغت قيمتها 4 مليون يورو.

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