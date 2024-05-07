الإصابة تحرم الزمالك من 5 نجوم قبل مواجهة نهضة بركان المغربي

تأكد غياب خمس لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وتأكد غياب الخماسي محمود شيكابالا بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، كما يغيب مصطفى شلبي لإصابته في العضلة الضامة، ويغيب مصطفى الزناري لإصابته في العضلة الخلفية.

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هذا بخلاف غياب الثنائي محمود الونش ومحمد عبد الشافي بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي، وغيابهما عن الفريق الأبيض منذ بداسة الموسم.

وضرب الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر له يومي 12 و19 مايو الجاري، حيث تلعب مباراة الذهاب في المغرب، على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية، عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي نصف نهائي البطولة.