موعد مباراة الأهلي والألمونيوم في دور الـ32 من كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والألمونيوم، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي والألمونيوم يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر مايو الجاري، على استاد السلام في تمام الساعة الثامنة مساء.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن اللاعبين الأجانب الدوليين سيشاركون في مباريات فرقهم بكأس مصر، حيث تبدأ لقاءات الكأس قبل موعد الأجندة الدولية المقرر لها من يوم 3 إلى 11 يونيو.

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