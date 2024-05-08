الامارات | موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم فريق ريال مدريد اليوم مع بايرن ميونخ ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراة الإياب بحثا عن الطرف الثاني للمباراة النهائية بعد أن تحدد الطرف الأول في اللقاء النهائي وهو الفريق الألماني بوروسيا دورتموند الذي أقصى فريق باريس سان جيرمان.

وستقام هذه المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بعد أن كانت مواجهة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" معقل بارين ميونخ.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات، والـ 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ويحتفظ الفريق الإسباني بأفضليته في المباراة كونها تقام على أرضه ولكنها في نفس الوقت فرصة وطموح للفريق الألماني لإنقاذ موسمه بعد أن خسر لقب الدوري الألماني.