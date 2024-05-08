الامارات | تغريم لاعب كرة سلة 100 الف دولار لرميه كمادة على الحكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غُرّم صانع اللعب الكندي جمال موراي 100 الف دولار أميركي من قبل رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لإلقائه اكثر من غرض على الحكم، حسب ما اعلنت الرابطة.

وحصلت الواقعة خلال مباراة دنفر ناغتس الذي يلعب له موراي امام مينيسوتا تمبروولفز في المباراة الثانية من السلسلة التي تجمع الفريقين في نصف نهائي المنطقة الغربية وانتهت بفوز الاخير 106-80 الاثنين.

وقام موراي برمي اغراض عدّة ومنها كمادة حرارية على الحكم اثناء جلوسه على دكة البدلاء بعدما كانت المنافسة على اشدها ضد تمبروولفز الذي يُعد الأفضل دفاعياً في الدوري هذا الموسم.

ووصف مدرب مينيسوتا كريس فينش في وقت لاحق تصرفات موراي التي لم ينتبه لها الطاقم التحكيمي مباشرة، بأنها «خطيرة وغير مبررة».

وانتزع تمبروولفز التقدم 2-0 في السلسلة بعد فوزين في عقر دار ناغتس حامل اللقب، على ان تكون المبارتان الثالثة والرابعة في مينيسوتا.

ويبلغ معدل موراي (27 عاما) 21.2 نقطة و6.5 تمريرات حاسمة و4.1 متابعات في المباراة الواحدة مع ناغتس هذا الموسم.