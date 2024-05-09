متحدث وزارة الشباب التونسيه: قرار مكافحة المنشطات لايؤثر على قرار إقامة مباراة الأهلي والترجي في رادس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شكري حمدة المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة التونسية، أن قرار المكافحة بعد رفع علم تونس في الإياب وتبعاته، لايؤثر على قرار إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي.

وقال متحدث وزارة الشباب والرياضة التونسي أن قرار المكافحة

سيتم الانتهاء منه خلال 10 أيام القادمة، مؤكدا على العمل داخل تونس لحل هذه المشكلة .

وعن مواجهة الأهلي والترجي، أكد شكري حمدة، أن قرار المكافحة، لا يؤثر على إقامة مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في ملعب حمادي العقربي بتونس.

وأكد على العلاقة القوية بين الترجي والأهلي، وأنهما سيقدمان مباراة تاريخية في العرس العربي الإفريقي.