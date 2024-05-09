رقم قياسي ينتظر شيكابالا حال تتويج الزمالك بـ الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن رقم قياسي ينتظر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي بنادي الزمالك حال التتويج بـ كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في المقرر لها في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب بركان البلدي.

اقرأ أيضا.. الاهلي يواصل فوزه على الزمالك بنصف نهائي دوري سوبر السلة

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: “بطولة كأس الكونفدرالية تعد الأهم في مشوار قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، لأنه أكثر لاعب في الجيل الحالي يرغب في التتويج باللقب الأفريقي”.

وواصل: “التتويج بلقب الكونفدرالية سيجعل شيكابالا هو اللاعب الأكثر تتويجًا للبطولات في تاريخ القلعة البيضاء”.

واختتم: “الزمالك في حاجة للتتويج بكأس الكونفدرالية، لأجل المرحلة القادمة، وستعطي دعم كبير لهذا الجيل ولـ جوميز، ولكن الكرة لا تعرف أي شئ عن التاريخ، ما تعرفه هو الأخلاص والجهد”.

ويغيب شيكابالا عن مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بسبب الإصابة.

وسيقام لقاء العودة بين فريق الأبيض ونظيره المغربي في الثامنة مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.