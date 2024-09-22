السفارة المكسيكية بالدولة تحتفل باليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

أقام لويس دي ألبا، سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. حضر الحفل - الذي أقيم في فندق قصر الإمارات (ماندرين أورينتال ) بأبوظبي - دبلوماسيون من وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة وأبناء الجالية المكسيكية المقيمة في الإمارات.

وأشاد السفير المكسيكي، في كلمة له بهذه المناسبة، بمتانة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات والتي تعززت بشكل كبير في السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، وقال إن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرئيس للمكسيك في العالم العربي. تخلل الحفل رقصات وأغانٍ من التراث المكسيكي.