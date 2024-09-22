سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية تركمانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - عشق أباد (وام)

التقى أحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركمانستان، مع معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تركمانستان، وذلك في مقر وزارة الخارجية بمدينة عشق أباد.

ونقل الهاملي إلى معالي ميريدوف تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية.

وأكد، خلال المحادثات، على العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، وحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعم أواصر الصداقة وتعزيز التعاون الوثيق وتفعيله. بدوره، أشاد معالي ميريدوف بالعلاقات التي تربط بين دولة الإمارات وتركمانستان، كما أعرب عن تطلعه إلى المزيد من التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.