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عبدالرحمن مجدي: جمهور الإسماعيلي صاحب الفضل عليا

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر عبد الرحمن مجدي جناح ومهاجم الإسماعيلي عن سعادته بتحقيق فريقه الانتصار على الداخلية خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.
وسجل مجدي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال98 من عمر المباراة اثر تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد مجدي.
وأضاف في تصريحات عقب اللقاء :"كنا الفريق الأحق بالثلاث نقاط لذلك التوفيق كان حليفنا بعد مباراة صعبة للغاية".
وواصل :"الهدف نتاج مجهود جماعي للفريق والجهاز الفني ،أتشرف دائما بحمل شارة قيادة الفريق التي تعد حمل ثقيل على أي لاعب".
وواختتم تصريحاته :"الجماهير هي صاحبة الفضل في عمل اسمي واتطلع لتحويل النقد لدافع من أجل تقديم أداء أفضل وأهدى هذا الانتصار لعائلتي الغالية" .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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