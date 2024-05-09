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باسم مرسي يتحدث عن فوز الإسماعيلي على الداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث باسم مرسى مهاجم الإسماعيلي عن الفوز الذي تحقق على الداخلية بهدف نظيف لحساب الأسبوع ال22 من مسابقة الدوري الممتاز .

وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء :"اشكر الله عز وجل على الفوز ، الجهاز الفنى هو أكثر من دعمني خلال الفترة السابقة".

واسترسل :"سنقاتل من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفتره القادمة لفرض مزيد من  الاستقرار الفنى داخل النادي".

وأنهى حديثه :"الإسماعيلي اسم كبير يحتاج لتكاتف الجميع من أجل إعادته لوضعه الطبيعي".

وحقق الفريق ثاني انتصاراته علي التوالي ليصعد للمركز الثاني عشر بالمسابقة المحلية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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