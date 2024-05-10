الامارات | رئيس فرنسا يعلم الوجهة المقبلة لمبابي.. يضغط على ناديه الجديد لترك نجم فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمعرفته بوجهة مبابي المقبلة، حيث رد على سؤال أحد المشاهير بأنه ضغط على فريق النجم الفرنسي المستقبلي، للسماح له باللعب في دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة في باريس هذا الصيف.

وقال ماكرون، رداً على أسئلة الممثل الكوميدي، الفرنسي بول دي سان سيرنين، التي نُشرت اليوم الخميس، على حسابه (إنستغرام): "لقد مارست أقصى قدر من الضغط على ما يقولون إنه سيكون نادي مبابي الجديد".

وأضاف: "علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة، أولا بطولة أمم أوروبا، ثم 14 يوليو نهاية البطولة، والتي تتزامن مع العطلة الوطنية الفرنسية، يجب عليهم الفوز".

وفي تصريحاته من مرسيليا، حيث وصلت الشعلة الأولمبية الأربعاء الماضي، والتي ستسافر في جميع أنحاء فرنسا حتى وصولها إلى باريس في 26 يوليو، لم يحدد الرئيس الفرنسي النادي الذي تحدث معه.

وأعلن مبابي، في فبراير الماضي، أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في يونيو المقبل، وتفترض الصحافة أنه سيلعب قريباً لصالح ريال مدريد.