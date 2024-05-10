الامارات | محمد صلاح يتواجد لأول مرة مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي عن نجم وهداف ليفربول محمد صلاح، وموعد عودته إلى منتخب مصر وظهوره لأول مرة تحت قيادة العميد حسام حسن.

وأكد أشرف صبحي، في تصريحات إذاعية مصرية، أنه يتواصل مع محمد صلاح، وسوف يتواجد في معسكر المنتخب الوطني المقبل إن شاء الله، مشيرا إلى أن تواجد صلاح مهم جدا مع المنتخب المصري، ومهما كانت العوائق يجب يكون موجودا.

ويواجه منتخب مصر كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الشهر القادم، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026.

وقال وزير الشباب: "نحن ندعم ونثق في مدرب المنتخب ومديره الإداري، ولكن يوجد تدخل من وزارة الشباب والرياضة ومني في هذا الموضوع وكل الأمور تسير بشكل جيد".

وكان محمد صلاح قد غاب عن معسكر منتخب بلاده في مارس الماضي، بناء على طلبه، إذ كان يريد الوصول لجاهزية تامة بعد الشفاء من إصابة عضلية سابقة، أبعدته عن الملاعب لفترة زمنية.