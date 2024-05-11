العين الإماراتي يلتقي يوكوهاما الياباني في دوري أبطال آسيا متسلحا بالتاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي مع نظيره يوكوهاما الياباني اليوم السبت، على ملعب نيسان،في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي 2023-2024.



موعد مباراة يوكوهاما والعين

وتقام مباراة يوكوهاما مارينوس ضد العين فى تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة ، على أن يلتقي الفريقان مجدداً إياباً في 25 مايو على إستاد هزاع بن زايد.



أرقام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا قبل ملاقاة يوكوهاما الياباني

بات فريق الكرة الأول بنادي العين الإماراتي على موعد مع إنجازا جديدا عندما يلعب مع يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا ووصوله للمرة الرابعة في تاريخه للنهائي بعد أن حقق هذا الإنجاز ثلاث مرات من قبل في أعوام 2003 و2005 و2016، حيث فاز باللقب الأول ثم خسر أمام الاتحاد السعودي وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي على التوالي.

ويلتقي العين مع مضيفه يوكوهاما إف مارينوس الياباني اليوم السبت في ذهاب نهائي البطولة القارية ، بعد مسيرة حافلة للفريق في النسخة الحالية من البطولة.

وبعد تأهله إلى دوري أبطال آسيا بصفته بطل دوري المحترفين الإماراتي وقع العين في المجموعة الأولى إلى جانب باختاكور الأوزبكي، والفيحاء السعودي، وآهال التركماني.