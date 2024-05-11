"البروفة الأخيرة".. موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هند عواد:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة بلدية المحلة، مساء اليوم، في آخر مباريات المارد الأحمر (البروفة الأخيرة)، قبل السفر إلى تونس لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي بلدية المحلة، في السابعة مساء اليوم، على ستاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباراة الأهلي وبلدية المحلة في الدوري المصري، على قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري للمسابقة.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، فيما يأتي بلدية المحلة في المركز الرابع عشر، برصيد 19 نقطة.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمته لخوض اللقاء، كالآتي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع، رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال علي معلول - كريم فؤاد.

خط الوسط، مروان عطية - إمام عاشور - رضا سليم - كريم نيدفيد - محمد الضوي كريستو - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم، أنتوني موديست - محمود كهربا - بيرسي تاو.

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