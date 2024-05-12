جريشة: هدف موديست صحيح وحكم مباراة الأهلي والمحلة "ممتاز"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الحكم الدولي جهاد جريشة إن الأهلي ليس له ركلات جزاء في مباراة بلدية المحلة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وواصل جريشة خلال تصريحات لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني:" حكم مباراة الأهلي وبلدية المحلة ممتاز ومستواه رائع ويسير بخطي ثابتة".

وأضاف جريشة:" حكم مباراة الأهلي نجح في معظم الاختبارات وحظه حلو أن الأهلى فاز بسبب عدم طرد لاعب بلدية المحلة".

وواصل:" قرار إلغاء هدف كهربا لاعب الأهلي في شباك بلدية المحلة صحيح ولا يوجد قرار مؤثر علي نتيجة المباراة وهدف موديست صحيح".

وأشار:" اللاعب رقم 8 في فريق بلدية المحلة، حصل على بطاقة صفراء نتيجة جذب لاعب الأهلي في هجمة واعدة، وكان يستحق بطاقة صفراء ثانية بعد تدخله بقوة شديدة على أحد لاعبي الأهلي، وبالتالي كان يستحق الطرد".