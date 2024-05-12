أرقام الزمالك في الكونفدرالية قبل ملاقاة نهضة بركان المغربي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أرقام الزمالك قبل مباراة الليلة أمام نهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 12 مباراة، حقق الفوز فى 7 لقاءات، وحسم التعادل في 3 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة، وحصل على نقاط مباراة ملغاة واحدة.

مشوار الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية:

تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه الكبير على نظيره دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبى.

بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي، بسبب ارتداء اللاعبين قمصانًا تحمل خريطة المغرب.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان في المغرب في تمام الساعة العاشرة مساءً، فيما ستقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 19 مايو الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية:

تذاع جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات «بي إن سبورتس» الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

حكام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي:

يتكون طاقم تحكيم مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية بين نهضة بركان المغربى والزمالك من الكيني بيتر واويرو كاماكو حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت و ستيفن إليزار أونينجو مساعدين، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكمًا رابعًا.

ويتواجد التونسي هيثم قيراط كحكم للفيديو، ويعاونه الجنوب أفريقي توم أبونجيل والزامبية ديانا شيكوتيشا.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد ياسين يونس مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الصومالي علي محمد أحمد.