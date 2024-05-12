الامارات | فريق الإمارات للدراجات يحقق فوزه الثالث في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات فوزه الثالث أمس بمرحلة «براتي دي تيفو» في«جيرو دا»بإيطاليا، محققاً 4.2.16 ساعة.

وامتدت المرحلة 8 من سبوليتو وانتهت على قمة «براتي دي تيفو» بطول 14.7 كم.

وتنافس الدراجون لمسافة 152 كم، وتضمنت العبور من الطريقين الصاعدين، فوركا كابيستريلو «الفئة الثانية»، وكروس آبيو «الفئة الثالثة».

وتعد المرحلة التاسعة القادمة الأطول في بطولة جيرو وتمتد لمسافة 214 كم، وتبدأ من أفيتسانو وتنتهي في نابولي بجزء أخير على التلال.

وتمكن فريق الإمارات للدراجات من السيطرة على المجموعة المتقدمة من 14 دراجا، ما أكسبه نحو دقيقتين لسد الفجوة تدريجيا بمقدمة السباق في الصعود الأخير حتى تمكن صاحب القميص الوردي من الفوز بالسباق في الانطلاقة الأخيرة.

وقال بوجاتشار«قام جميع زملائي في الفريق بعمل كبير في بداية المرحلة، وتمكنوا من الصمود في الطريق الصاعد الأول مع اكتمال الفريق في مقدمة المجموعة، وحققتا نهاية مميزة، وسعادتي كبيرة بهذا الفوز وبالمستوى الجيد الذي أظهره الفريق بأكمله».



كما حصل فريق الإمارات للدراجات على مركز آخر في طواف المجر، بإحراز الدراج مارك هيرشي المركز الثاني في المرحلة الرابعة «بودابست-إيتيك بطول 165.5 كم».