الامارات | رمَسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض

رفض وكيل أعمال لاعبين، الرد على اتصالات إداري في أحد أندية المحترفين، للتفاوض حول صفقة بارزة مع فريق منافس، بعدما تسبب الإداري في عدم حصول الوكيل على مستحقاته خلال صفقة أبرمها مع النادي نفسه، في الانتقالات الصيفية الماضية، ما أثار غضب إدارة النادي، مؤكدة أنها لن تتعامل مع وكيل اللاعبين مجدداً.