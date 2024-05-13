قرار عاجل في الاهلي قبل مواجهة الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادي الاهلي إسناد مهمة رئاسة بعثة الفريق المسافرة إلى تونس لمواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة، على أن يترأسها محمود الخطيب، ويتواجد مجلس الإدارة بالكامل في مقصورة ملعب رادس لمؤازرة الفريق في مباراة.

وكان المارد الأحمر قد تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي في نصف النهائي.

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ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأحمر لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب بتونس؛ وذلك لتسهيل مهمة الفريق في مباراة الإياب أمام بالقاهرة

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية مقابل هدفين.