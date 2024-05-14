"طلب صادم بشأن التذاكر".. انسحاب أحمد سليمان من اجتماع كاف مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

انسحب أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، من الاجتماع الذي يعقده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عصر اليوم الإثنين مع مسؤولي القلعة البيضاء؛ للترتيب والتنسيق بشأن تنظيم مباراة نهائي الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز صاحب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وعلم مراسل الخليج 365، أن أحمد سليمان قد حضر الاجتماع برفقة عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق، وشريف منير حسن رئيس العلاقات العامة بالنادي ولكنه انسحب من الاجتماع اعتراضًا على تمسك (كاف) بالحصول على نسبة كبيرة من دعوات نهائي الكونفدرالية، تفوق النسبة القانونية من وجهة نظره.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاتحاد الأفريقي طالب بالحصول على نسبة كبيرة من دعوات مباراة نهائي الكونفدرالية والزمالك، في ظل كبر سعة الاستاد، وهو ما يراه مسؤولي الأبيض نسبة مبالغ فيها ولذلك انسحب سليمان من اجتماع ومعه شريف منير حسن.

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