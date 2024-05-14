اعتراف الشيبي ينصف حسين الشحات.. ماذا قال؟

اعترف المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، بأنه شخصية عصبية داخل الملعب، وذلك بعد أزمته مع حسين الشحات، نجم الاهلي.

ونشبت أزمة قوية بين محمد الشيبي، وحسين الشحات، بعدما قام الأخير بصفعه على وجهه، في مباراة الاهلي وبيراميدز بالموسم الماضي.

وقال الشيبي في تصريحات عبر بودكاست “The Bluecast”، إن شخصيته داخل الملعب تختلف عن خارجه، حيث أنه عصبي في الملعب وحتى عندما يلعب “بلايستيشن”.

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وأوضح اللاعب المغربي، أنه يشعر بأن إدارة نادي بيراميدز تهتم به وتسانده، كما أنه لا يحب الخسارة ويحب أن يفوز في أي تحد يخوضه.

واستكمل الشيبي:”أتمنى أن تحصد لقب الدوري الموسم الحالي، لأن بيراميدز يستحق التتويج بالبطولة، وننافس على الدوري لآخر نفس”.

واختتم الشيبي:”كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز يتميز بأنه صارم، وأنا أحب هذا الشيء”.