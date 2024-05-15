فاندنبروك يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى سفين فاندنبروك مدرب فريق الوداد المغربي السابق وليرس البلجيكي الحالي، إعجابه الشديد بفريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال فاندنبروك في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "صن داونز هو أفضل فريق في إفريقيا وذلك ليس بسبب النتائج ولكن بسبب الأداء الذي يقدمه في كل النواحي، أنا أراه فريق بمواصات أوروبية".

وتابع: "ما يعيب فريق صن داونز أن مدربه مغرور، ولكن من الناحية الفنية الفريق مميز جدا".

وأضاف: "إذا تحدثنا من ناحية النتائج سيكون الأهلي هو الأقوى في إفريقيا بالطبع بسبب نتائجه المواسم الماضية والبطولات التي حصدها".

وأتم: "لقد حدثت مفاوضات معي من قبل مع ناديي الزمالك وبيراميدز الموسم الماضي، ولكن لم نتوصل إلى اتفاق بسبب بعض وجهات النظر".