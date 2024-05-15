الامارات | «دبي الرياضي» يطلق مبادرة لتأهيل وتطوير مدربي الأكاديميات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس دبي الرياضي مبادرة لتأهيل وتطوير قدرات المدربين العاملين بالأكاديميات الرياضية العاملة في الدولة بمختلف الألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع الأكاديميات الخاصة الدولية والمحلية، من خلال إطلاق دورات تدريبية تخصصية بإشراف خبراء رياضيين من مختلف الأندية الدولية.

وذكر بيان صحافي أن مجلس دبي الرياضي أجرى لقاءات عدة مع مسؤولي الأكاديميات الدولية المختلفة العاملة في دبي، لمناقشة خطة العمل لتنفيذ المبادرة وتنظيم الدورات التدريبية المكثفة، التي ستتواصل على مدار الموسم الرياضي، وعقد اجتماع مع ممثلي أكاديميات كرة القدم الدولية في دبي وهي: (برشلونة وريال مدريد ولاليغا وأجاكس ويوفنتوس وباريس سان جرمان ومؤسسة سي بي إف فوتبول مانجمنت)، بحضور مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، أحمد المهري، وأخصائي أول شركات كرة القدم، عدنان العيوني.

وقال البيان: «تأتي هذه المبادرة ضمن الخطة التنفيذية لسياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في الجانب المتعلق بتطوير الكوادر الوطنية، وتنمية قدرات المدربين والاطلاع على آخر المستجدات في عالم التدريب، بما يعزز مكتسباتهم الفنية والعلمية، ويسهم في صقل المواهب الرياضية، كما أنها تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الرياضة».

وسيتم تنظيم برنامج سنوي لعقد الدورات التدريبية المخصصة لمدربي أكاديميات كرة القدم بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بهدف تعزيز وتحسين المهارات الأساسية للمدربين والمعرفة التكتيكية والفنية والقياسات البدنية، بما في ذلك عناصر التواصل والتحفيز واستراتيجيات اللعب وأساليب تطوير اللاعبين، والبقاء على اطلاع دائم بالتطوّرات التكنولوجية لتحديد اللاعبين الموهوبين، وإعداد برامج تدريبية لتعزيز الأداء في مختلف الفئات العمرية، وتطوير الأساليب التدريبية وفقاً لمستويات التدريب.

وستتضمن الدورات التدريبية إجراء مزيج من المحاضرات والتمارين النظرية والعملية ودراسات الحالة والجلسات التفاعلية، وذلك بعد تحديد احتياجات المدربين، كما سيتم تنويع موضوعات الدورات التدريبية لتشمل كل المجالات الفنية والإدارة الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، ويتم تحديد موضوعات الدورات التدريبية حسب مستوى المدربين.

موعد الدورة الأولى

تبدأ الدورة الأولى يوم 31 الجاري وتستمر حتى الثاني من يونيو المقبل، وتقام في نادي النصر، وينظمها نادي يوفنتوس الإيطالي، من خلال أكاديمية النادي في دبي، وذلك لأول مرة خارج قارة أوروبا، حيث يحاضر في الدورة خبراء من نادي يوفنتوس. ويمكن التسجيل في هذه الدورة من خلال الموقع الإلكتروني www.ffg.ae/COURSES.

وستتواصل الدورات التدريبية في مختلف الألعاب الرياضية خلال الأشهر المقبلة.