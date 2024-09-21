شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشارك فى افتتاح الدورة الثامنة بملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فى افتتاح الدورة الثامنة من ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، تحت شعار "بكره أحلي بينا"، والذي يُقام برعاية رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع مؤسسة "أولادنا"، ووزارات الثقافة، التضامن، السياحة، الخارجية، الهجرة، التخطيط، الآثار، هيئة تنشيط السياحة، والمجلس القومي للأشخاص وذوي الإعاقة، حيث تقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، خلال الفترة من 20-27 سبتمبر الجاري .

ويشارك في الفعاليات عدد من دول عربية وأجنبية تضم (مصر، الصين، الجزائر، زيمبابوى، الكونغو ، المغرب ، جنوب أفريقيا ، غانا ، تونس ، الهند ،السودان، سيريلانكا، المكسيك،السعودية، لبنان، ليبيا،كولومبيا ،الكونجو، عمان اسبانيا ،المغرب، تونس، اليمن ، فلسطين).

وتتضمن الفعاليات عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها؛ دار الأوبرا المصرية ، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، متحف القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

فعاليات ملتقى "أولادنا"

جانب من الملتقى

أحداث ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

جانب من الحضور

نجاح كبير لملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة