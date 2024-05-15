"بينهم صلاح".. ثنائي ليفربول على رأس اهتمامات الدوري السعودي في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأربعاء، أن الثنائي محمد صلاح وأليسون بيكر لاعبا ليفربول الإنجليزي، على رأس اهتمامات الدوري أندية الدوري السعودي للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن أندية الدوري السعودي تستهدف، التعاقد مع ثنائي الريدز محمد صلاح وأليسون بيكر، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن هناك مصادر في المملكة العربية السعودية، أكدوا على قدرة الدوري السعودي على الاستمرار في جذب أهم اللاعبين في أوروبا، للمشاركة في مسابقة الدوري السعودي.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي كاسيميرو ورفائيل فاران، اللذان أكدا رحيلهما عن الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم، ضمن المرشحين للانتقال إلى الدوري السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

ويذكر أن عقد صلاح ينتهي رفقة فريق ليفربول، بنهاية عام 2025، فيما ينتهي عقد الحارس البرازيلي بنهاية عام 2027.

وخاض صلاح 43 مباراة رفقة فريق ليفربول في مختلف البطولات هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 25 هدفاً وتقديم 14 تمريرة حاسمة.

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