أعضاء الزمالك يحاصرون المبنى الاجتماعي بسبب تذاكر نهائي الكونفدراليه

ياسر رشاد - القاهرة - هروب أعضاء مجلس الإدارة

الأربعاء 15/مايو/2024 - 09:17 م 5/15/2024 9:17:02 PM

شهد نادي الزمالك مهزله جديده بسبب تذاكر مباراة نهائي كأس الكونفدرالية المقرره أمام نهضة بركان المغربي الأحد المقبل باستاد القاهره الدولى.

حاصر عدد كبير من أعضاء الجمعيه العموميه المبنى الاجتماعي مطالبين مقابلة أعضاء مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب بعد فشلهم فى حجز التذاكر عبر موقع شركة تذكرتى وعلمهم بتلقى المجلس عدد كبير من الدعوات إلا أن المفاجآه أن حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك أصدر تعليماته بإغلاق الباب الرئيسي للمبنى فى وجه الأعضاء الذين أصيبوا بحالة من الاستياء الشديد واتهموا المجلس بأنه يقوم بتوزيع الدعوات على المحاسيب فقط مجاملة لانصارهم ويهربون من مواجهة الأعضاء.

وأعرب الأعضاء عن تذمرهم من المدير التنفيذي الذى جلس داخل المبنى متجاهلا الرد عليهم.

وكان فريق الكره قد خسر فى لقاء الذهاب أمام نهضة بركان بهدفين لهدف فى اللقاء الذي أقيم بالملعب البلدى بمدينة بركان الأحد الماضى.

ويذكر أن الاتحاد الافريقي قد وافق على حصول نادى الزمالك على ٦٠% من عدد الدعوات بعد الأزمه التى افتعلها أحمد سليمان عضو مجلس الإداره مع مسئولى الكاف وكادت أن توقع النادى فى غرامه لاتقل عن نصف مليون دولار وعُقد ظهر اليوم الأربعاء باستاد القاهرة، الاجتماع الأمني التنسيقي لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وشهد الاجتماع حضور نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك ، بجانب ممثلي اتحاد الكرة والجهات الأمنية، وشركتي الأفريقية والمتحدة للخدمات الرياضية ومسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتطرق الاجتماع لمناقشة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الاستاد أمام الجماهير لحضور اللقاء وتحديد بوابات دخول الجمهور إلى الاستاد، من أجل خروج المباراة بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية.