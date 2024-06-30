شكرا لقرائتكم خبر عن حصة «نايكي» تتراجع في سوق المنتجات والملابس الرياضية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة "نايكي" التي تعد واحدة من أهم العلامات التجارية الرياضية في العالم إنها تتوقع انخفاضًا مفاجئًا بنسبة 10% في الإيرادات الفصلية حيث تواجه منافسة متزايدة من منافسين جدد مثل "أون" و"هوكا"، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية. انخفاض أسهم نايكي أدى هذا التوقع إلى انخفاض أسهم نايكي بأكثر من 12% في تعاملات ما بعد ساعات التداول وهو ما قد يعني خسارة قدرها 15 مليار دولار من القيمة السوقية إذا استمرت الخسائر خلال الأسبوع المقبل. ضعف الطلب في أسواق الملابس الرياضية كما أبلغت أكبر شركة للملابس الرياضية في العالم المستثمرين بأنها تواجه ضعف الطلب في الأسواق الدولية، بما في ذلك الصين.

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لكن شركة نايكي متفائلة بأن المنتجات الجديدة والحملة التسويقية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس ستساعد الشركة على استعادة الزخم مع المستهلكين ليرتفع الطلب وتبزغ حالة الرواج. ترقب دورة الألعاب الأولمبية حول ذلك قال الرئيس التنفيذي للشركة جون دوناهو في تصريحات له حول الأرباح: "إن دورة الألعاب الأولمبية في باريس تمنحنا لحظة حاسمة لتوصيل رؤيتنا الرياضية إلى العالم".

وخفضت الشركة أيضًا توقعاتها للسنة المالية 2025. تراجع حجم عمليات «نايكي» وقالت الشركة إن حجم العمليات المباشرة مع المستهلك انخفضت بنسبة 8٪ حيث اتجه بعض العملاء إلى المزيد من العلامات التجارية العصرية.

في ضوء ذلك قال نيل سوندرز المدير الإداري لشركة التحليل "جلوبال آ داتا ريتيل" لشبكة بي بي سي:"هناك شعور بأن نايكي لم تبتكر منتجات ومصنوعات رياضية بأشكال متنوعة بما فيه الكفاية لترضي أذواق المستهلكين ولم تقم بالتسويق بشكل كافٍ ولم تطرح ما يكفي من القصص حول منتجاتها".

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وأضاف سوندرز "تحتاج شركة نايكي إلى العودة إلى الواجهة من جديد فيما يتعلق بإقناع الناس بشراء منتجاتها"، مشيرًا بذلك إلى أن الشركة لديها القدرة على ذلك في ضوء تفعيل عمليات الانتاج والابتكار ودعم رغبات المستهلك والتفاعل معها. انخفاض مبيعات الجملة كما أوردت وكالة رويترز أسبابًا أخرى قالت إنها أضرت بالشركة وتكمن في استراتيجية نايكي في بيع منتجاتها من خلال متاجرها وموقعها الإلكتروني بدلا من البيع بالجملة مثل "فوت لوكر" وهو ما أضر بمبيعاتها.

تعد الشركة حاليًا الراعي الرئيسي للقمصان في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 متفوقة على العلامات التجارية الأخرى القوية "أديدادس" و"بوما".