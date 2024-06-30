مدير شرطة ولاية جنوب كردفان يشهد الانشطة الرياضية الراتبه لقوة الطوارئ والعمليات

شهد العميد شرطة معتز احمد محمد عبد الله كديرو مدير شرطة ولاية جنوب كردفان النشاط البدني الراتب لقوة الطوارئ والعمليات مؤكدا أن الأنشطة الرياضية مهمة جدا و تساعد القوات في أداء مهامها المطلوبة مضيفا بإن قوة الطوارئ والعمليات تمثل العمود الفقري لشرطة الولاية مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به القوة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب كردفان . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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