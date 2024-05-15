تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة برايتون في الجولة 34 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة تشيلسي وبرايتون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "فالمر".

تشكيل تشيلسي اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

الدفاع: شالوباه - بادياشيل - جوستو - كوكوريلا.

الوسط: كايسيدو - جالاجير - مودريك.

الهجوم: مادويكي - كول بالمر - جاكسون.

بدلاء تشيلسي اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

بيتينيلي - شيلويل - كولويل - كاسادي - نكونكو - أوجوشوكو - رحيم ستيرلينج - تياجو سيفا - ريس جيمس.

ويحتل تشيلسي المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.