الدهراوى يعقد جلسة عاجلة لبحث جاهزية المنتخب قبل انطلاق دورى الشباب العالمي للكاراتيه بإسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - عقد رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية محمدالدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى اجتماعاً مع الجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر المشارك فى بطولة دورى الشباب العالمى للكاراتية المقام فى مدينه لاكورنيا الإسبانية وذلك للتأكد من مدى جاهزية المنتخب قبل إنطلاق منافسات البطولة.



وأشار الدهراوى إلى ثقته العالية فى منتخبنا الوطني وقدرتهم على حصد الميداليات المختلفة والتمثيل المشرف لمصر ، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد وجاء ذلك على هامش فعاليات إجراءات التسجيل والميزان للبطولة.



وكانت قد توجهت بعثة المنتخب المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى الى مدينة لاكورنيا الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي للمشاركة في منافسات بطولة دوري الشباب العالمي للكاراتيه المقرر إقامتها خلال الفترة من 14 وحتى 19 مايو الجاري.



وتضم البعثة : الجهاز الفني : هبه عبد الرحمن و سيد سالم و هاني محمود و محمد سيد ( مدربين)

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري في البطولة كلًا من: “آدم الليثي، مازن مصطفى، الحسن محمد، عمر أشرف، أحمد إيهاب، عادل محمد، محمد حسن، عبد الله علي، عمر محمد، محمد عادل، محمود عبد العزيز، علي علاء الدين، كريم محمد، محمود محمد الحبشي، ومحمد حمدي“.

بينما يتواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “حبيبة فتحي، رؤى الطاهر، نادية أسامة، ملك ناجي عبد النبي، فاطمة سعيد، دينا أحمد، ريماس أحمد، نورهان محمد المتولي، مريم أحمد، جنا حازم، هند ربيع، رحمة محمد، فاطمة عبد الناصر، ملك محمد، نور ياسر، نور محمد البدوي، مريم عبد الرحمن، جنى خميس، ميار هشام عطية، ومنة الله محمد“.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من المدربين: “هبة عبد الرحمن، سيد سالم، هاني محمود، محمد سيد“.