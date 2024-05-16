بعد أزمة صلاح ومرموش.. موقف مصطفى محمد من الانضمام لـ معسكر منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية عن موقف الدولي المصري مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي، من المشاركة في معكسر منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم.

وكان قد أعلن حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الإثنين الماضي، أن عمر مرموش، سيغيب عن معسكر منتخب مصر القادم بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وذكر مدرب منتخب مصر أنه طلب من عمر مرموش تأجيل العملية لمدة 10 أيام، إلا أن اللاعب أوضح أن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رفض هذا الاقتراح،

بينما كانت هناك أزمة رفقة قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، بعد أن انتقده حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية عندما كان محللًا.

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وأشارت التقارير، أن مصطفى محمد سينضم لـ معكسر منتخب مصر، حيث سيشارك في المباراة الآخيرة لفريقه وسيذهب لأداء مناسك العمرة ثم ينضم للفراعنة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.