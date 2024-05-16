الامارات | 19 بطلاً عانقوا «الناموس» في سباق «القفال»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار غداً إلى متابعة سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وينطلق السباق - الذي أسسه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، منذ عام 1991 - من نقطة البداية في جزيرة صير بونعير نحو جزيرة القمر التي تمثل خط النهاية الأول ونقطة العبور الإجبارية للوصول إلى خط النهاية قبالة شواطئ دبي، حيث تُبحر السفن المشاركة (123 سفينة) مسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً سعياً لمعانقة «ناموس» النسخة الـ33 من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية.

وبرز في تاريخ سباقات القفال منذ تأسيسه عام 1991 وحتى النسخة الـ32 العام الماضي 19 بطلاً توّجوا بالألقاب. وظهر العديد من أسماء القوارب التي ظفرت باللقب أكثر من مرة منها: «براق 30» (أربع مرات)، و«سردال 83» (مرتان)، و«الجيون 17»، و«داس 45»، و«الرائد 92»، و«الزير 16» (أربع مرات)، و«غازي 103» (خمس مرات)، و«أطلس 12»، و«القفاي 4»، و«زلزال 25» (ثلاث مرات)، و«الساحل 31»، و«براق 33»، و«الشقي 96»، و«نمران 211» (مرتان).