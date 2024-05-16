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الامارات | 800 لاعبة في بطولة جمنستيكا للجمباز الإيقاعي غدا

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 800 لاعبة في بطولة جمنستيكا للجمباز الإيقاعي غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم بطولة كأس جمنستكا للجمباز الإيقاعي 2024 الدولية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي من 17 إلى 19 مايو الجاري في نادي النصر الرياضي، ويشارك فيها أكثر من 800 لاعبة من 23 دولة مختلفة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه علي عمر مدير إدارة الفعاليات بمجلس دبي الرياضي، وأناستاسيا زاكريوسكايا، الرئيس التنفيذي لنادي جمنستيكا المنظم للحدث، ألكسندر ماليوجين، الرئيس التنفيذي لشركة سولو للمعدات الرياضية راعي البطولة، مارينا لي مؤسسة نادي برودانس راعي البطولة، وطارق مال الله، عضو مؤسس لرياضة الجمباز في الإمارات.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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