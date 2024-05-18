الامارات | النصر يسجل أسرع هدف في تاريخ ديربي الرياض بمرمى الهلال (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق النصر في تسجيل أسرع هدف في تاريخ الديربي الشهير بمرمى الهلال بعدما نجح البرتغالي أوتافيو في تسجيل أول أهداف الديربي، خلال مباراة الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي..

وأحرز نجم النصر، البرتغالي أوتافيو، هدفه بعد مرور 23 ثانية فقط عبر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، استقرت على إثرها الكرة في المقص الأيسر لمرمى حارس الهلال الدولي المغربي ياسين بونو.

وطبقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، أن هذا هو الهدف الأسرع في تاريخ مباريات ديربي الرياض منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين في 2008، بينما تداولت مواقع أخرى أن الهدف هو الأسرع في تاريخ مواجهات الفريقان،

ونجح الهلال بعد ذلك في تسجيل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء نفذها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش "10+90"، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، ليرفع الهلال الذي حسم لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه في الجولة الماضية، رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة، وأبقى فارق الـ12 نقطة بينه والنصر الوصيف قبل جولتين على نهاية الموسم.