"عاد من الاعتزال".. الترجي يدخل مباراة الأهلي بلاعب وحيد من نهائي 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الترجي التونسي والأهلي، في العاشرة مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بذكريات نهائي 2018، آخر نهائي جمع بين الثنائي وتوج الترجي بطلا له، عقب ريمونتادا تاريخية للتونسي على ملعب رادس.

ويدخل الترجي التونسي مباراة اليوم ضد الأهلي، بلاعب واحد فقط من نهائي 2018، وهو لاعب خط الوسط جيلان الشعلالي، فيما فقد الحارس معز بن شريفية مكانه أساسيا لصالح الشاب أمان الله مميش.

واعتزل الثنائي خليل شمام وسامح الدربالي، ورحل أنيس البدري صاحب الهدف الشهير عن صفوف الفريق، وهكذا يدخل الشعلالي وحيدا في لقاء اليوم.

وكان الشعلالي قريبا من الاعتزال، بسبب معاناته من إصابات متلاحقة، ولكن الترجي التونسي قرر تجديد عقده لمدة موسم واحد، ودخل اللاعب تدريجيا في حسابات المدرب السابق طارق ثابت، وكانت فترة بطولة كأس الأمم الإفريقية السابقة، فرصة لاستعادة مستواه.

ونجح الشعلالي في فرض نفسه بقوة، ضمن خيارات المدرب البرتغالي كاردوزو، الذي استعان في البداية بزكريا العايب، لكنه في النهاية استنجد بالمخضرم، رفقة روجي أهولو وحسام تقا، وهكذا يبحث الشعلالي عن تأكيد عودته بالتتويج باللقب القاري الأهم.

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