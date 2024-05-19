معين الشعباني يتحدى الزمالك ويعلق على تعادل الاهلي مع الترجي

تحدى معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك قبل مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، معلقًا على تعادل الاهلي مع الترجي.

وسيلاقي فريق نهضة بركان المغربي نظيره الزمالك مساء اليوم الأحد في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي.

وتعادل فريق الاهلي أمام نظيره الترجي سلبيًا دون أهداف في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما مساء اليوم في رادس.

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وقال الشعباني في تصريحات تليفزيونية: “نستطيع التسجيل في شباك الزمالك في القاهرة مثلما فعل الأبيض بـ المغرب”.

وأضاف: “المارد الأبيض ونهضة بركان يملكان خبرة إفريقية، واللقاء سيكون صعبًا، ولكن الفريق الذي سيكون تركيزه أكبر سيحصد اللقب” .

وواصل مدرب نهضة بركان: “انتصرنا في مباراة الذهاب على الزمالك، ولكن أحيانا تكون نتيجة التعادل السلبي جيدة، ومثلما استطاع الأبيض التسجيل في المغرب نحن أيضا لدينا القدرة للتهديف في مصر”.

وعن مواجهة الاهلي والترجي اختتم مدرب نهضة بركان تصريحاته: “50% حظوظ كل فريق لأن كلاهما يملك الخبرات اللازمة التي تقوده للتويج باللقب القاري”.