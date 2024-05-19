حال الفوز أو الهزيمة.. ما هي العوائد المالية للزمالك في نهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الزمالك لتعويض خسارته في المغرب بمباراة الذهاب التي فاز بها نهضة بركان 2-1.

وفي حالة فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية يحصل على جائزة مالية قدرها 2 مليون يورو.

وفي حال فوز نهضة بركان وحصد الزمالك الميدالية الفضية يحصل على مبلغ قدره مليون يورو.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

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