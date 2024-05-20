الامارات | للمرة الأولى.. هاري كاين يقف في وجه توتنهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه قائد منتخب إنجلترا ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كاين فريقه السابق توتنهام هوتسبر للمرة الأولى في أغسطس المقبل، بعد ان أعلن النادي الانجليزي عن مواجهة العملاق البافاري في إطار جولتهما الاستعدادية للموسم الجديد في سيول.

وسبق ان أعلن توتنهام مواجهته لفيسيل كوبي في اليابان في 27 يوليو، قبل ان يحط الرحال في كوريا لمواجهة بايرن في الثالث من أغسطس على ملعب سيول الذي استضاف نهائيات كأس العالم.

وقال توتنهام في بيان الاثنين: "نحن مسرورون للإعلان بأنّ فريقنا الاول للرجال سيسافر الى كوريا الجنوبية كجزء من الجولة التحضيرية في آسيا هذا الصيف".

وستكون هذه الزيارة هي الرابعة لتوتنهام الى كوريا الجنوبية حيث يتمتع بشعبية واسعة على خلفية وجود النجم هيونغ-مين سون.

وقالت دونا-ماريا كولين، المديرة التنفيذية لتوتنهام "إنه لأمر رائع أن تتاح لنا الفرصة للتواصل مع قاعدتنا الجماهيرية الضخمة في البلاد".

وتابعت "أعلم أن سوني على وجه الخصوص لا يسعه الانتظار للعب مرة أخرى أمام جماهيره، وسيكون من المثير بالنسبة له أن يعود بينما يمثلنا كقائد للنادي".

ويضمّ بايرن ايضا لاعبا كوريا هو المدافع مين-جاي كيم ولاعبا سابقا في توتنهام هو إريك داير.

وفيما احتل توتنهام بقيادة سون المركز الخامس في ترتيب الدوري الانجليزي حيث انهى الموسم الاحد بفوز كبير على شيفيلد يونايتد الذي هبط الى الدرجة الثانية 4-0، فإنّ بايرن قد خسر لقب الدوري الالماني للمرة الاولى في 12 عامًا وانهى الموسم في المركز الثالث.