"لم يحققه من قبل".. تريزيجيه يقترب من إنجاز جديد مع طرابزون سبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

اقترب الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي من تحقيق إنجازًا جديدًا في مسيرته الكروية لم يسبق له الوصول إليه حتى الأن.

وخلال مسيرة تريزيجية الكروية لم يسبق له التتويج بأي لقب كأس سواء أثناء تواجدة مع الأهلى أو أندرلاخت وأستون فيلا وأخيرًا نادية الحالي طرابزون سوبر.

وكانت أخر بطولة حققها تريزيجه رفقة الأهلي لقب كأس السوبر المصري موسم 2014-2015 بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بينما حصد لقب وحيد رفقة طرابزون وهو لقب السوبر التركي موسم 2022-2023.

ومن المنتظر أن يشارك تريزيجيه في نهائي كأس تركيا بعد عودته بصورة طبيعية إلى التدريبات الجماعية لطرابزون سبور.

ونشر الحساب الرسمي لنادي "طرابزون" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من المشاركة الأولي لتريزيجه في تدريبات الفريق عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وغاب النجم المصري عن المشاركة مع فريقه التركي لمدة طويلة بسبب إصابته في عضلة السمانة بالقدم اليمنى خلال مواجهة سامسون سبور بالدوري التركي.

ومن المقرر أن يواجه فريق طرابزون سبور نظيره بشكتاش مساء الخميس المقبل في نهائي بطولة كأس تركيا للموسم الجاري 2023-2024.

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