"مفاجآت في الملعب".. الزمالك يرد على أحداث نهائي الكونفدرالية وما فعله لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية السابق لنادي الزمالك، وعضو لجنة مراسم التتويج بنهائي الكونفدرالية، تفاصيل ما حدث عقب مباراة نهضة بركان.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على حساب نهضة بركان بهدف دون رد، يوم الأحد الماضي، وتوج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنتيجة مواجهتي الذهاب والعودة، وشهدت المباراة سوء تنظيم وتزاحم عند مراسم التتويج.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "المسؤول عن تنظيم المباراة هو الاتحاد الأفريقي، وهو المسؤول أيضًا عن تنظيم الاستاد ومعه الشركة المسؤولة للأمن".

وأوضح: "وجدنا تكدس رهيب من السيارات أمام البوابات، ووفقا للبروتوكول فإن سفير المغرب في مصر يجلس بالمقصورة الرئيسية إلا أن مندوبي الكاف منعوه من التواجد في المقصورة ولكن حسين لبيب تدخل وتحدث وأبلغهم أن هناك بروتوكول يجب أن يتبع".

وأضاف: "تم منع أيضا رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من الجلوس بالمقصورة الرئيسية، واضطر حسين لبيب لترك مقعده والجلوس مع الجماهير حتى يسمح للشخصيات الهامة الأخرى، ولكن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تفهم الموقف وترك مقعده وعاد حسين لبيب مرة أخرى للمقصورة الرئيسية".

أكمل: "الاتحاد الأفريقي لم يلتزم بما قاله في الاجتماعات الفنية قبل النهائي، والدعوات المخصصة كانت 6 آلاف دعوة والزمالك التزم بكل شيء تم طرحه في الاجتماع قبل المباراة، والكاف حصل حصته من الدعوات المقدرة بـ 2800 ألف دعوة".

وتابع: "الزمالك سيرد على بيان الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي بكل الوقائع، والنادي أبدى اندهاشه من هذا البيان، ونعلم أنه ليس هناك تربص من الكاف تجاه الزمالك ولكن كان هناك مفاجآت تحدث داخل الملعب".

وأتم تصريحاته: "نعم هناك تصرفات فردية حدثت من جانب الزمالك ومنها لقطة حمل أحمد سليمان للكأس ولكن هذا لا يجعلنا ننسى أخطاء الكاف في التنظيم".

اقرأ أيضا:

"عقوبات قاسية تنتظر الزمالك".. 15 صورة تكشف أحداث مثيرة في نهائي الكونفدرالية

"إيقاف لاعب وعضو مجلس".. شوبير يكشف عقوبات قاسية على الزمالك بعد أحداث الكونفدرالية