وليد الهشري:الأهلي فريق كبير .. ولهذا السبب رفضت الانتقال للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وليد الهشري نجم الترجي التونسي السابق، ان مواجهة أياب نهائي افريقيا ستكون قوية وصعبة جدا على الأهلي والترجي.

وقال وليد الهشري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مباراة الترجي والأهلي اتسمت بالدفاع ولن نرى اي خطورة من الفريقين".

وأضاف "لم نتوقع تأهل الترجي لنهائي أفريقيا بسبب عدم استقرار مستواه الفني".

وتابع: "مدرب الترجي لن يجازف ويلعب بطريقة هجومية امام الأهلي في لقاء الإياب".

وأكمل "الأهلي يملك أكثر من لاعب مميز مثل مروان عطية وافشة وامام عاشور ووسام ابو علي".

واشاد الهشري بموقف محمود الخطيب مع علي معلول وأكد ان الأهلي سبق في مثل هذة المواقف.

وأكد الهشري على أن علي معلول لاعب مهم جدا للأهلي دفاعيا وهجوميا.

وأوضح الهشري ان الزمالك تفاوض معه من أجل ضمه أكثر من ثلاث مرات ولكن لم تتم بنجاح لرغبتي في الاستمرار مع الترجي

واختتم تصريحاته "واجهنا الجيل الذهبي في نهائي دوري الأبطال ٢٠١٢".

