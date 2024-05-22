بدء إختبارات ترقى أحزمة الكاراتيه بنادى الجياد

ياسر رشاد - القاهرة - أقيم بنادى أصحاب الجياد بالاسكندرية إختبار ترقي الاحزمه لفرق الكاراتيه بالنادي في حضور عادل محمدين والمستشار طارق شحاته وأحمد كمال طلبة أعضاء مجلس الإدارة ورئيس منطقه الاسكندريه للكاراتيه الكابتن اشرف مغاوري بطل العالم و الكابتن ابراهيم قطب عضو مجلس اداره منطقه الاسكندريه للكارتيه و رئيس لجنه الاختبارات بمنطقه الاسكندريه للكاراتيه و الكابتن مدحت هاشم المستشار الفني لمنطقه الاسكندريه للكاراتيه و الكابتن سيد عبدالنبي المستشار القانوني و الإعلامي لمنطقه الاسكندريه للكاراتيه

و كان في استقبالهم دكتورمحمد سنبل مساعد المدير التنفيذي لشؤون الرياضة و التسويق و الجهاز الفني و الإداري لفريق الكاراتيه بالنادي وأحمد عبدالعال مشرف النشاط الرياضي رئيس الجهاز و المدير الفني كابتن محمود عصران

والمدير الفني للمدارس كابتن محمد خليل

والمدربين كابتن خالد زقزوق و كابتن عبدالرحمن يسري وكابتن احمد فتحي وكابتن محمد علاء وكابتن عمر طارق وكابتن احمد سمير