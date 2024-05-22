هاني شكري: أنقذنا قناة الزمالك من الإغلاق وعلينا ديون كبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الفوز بالكونفدرالية جاء في توقيت مهم للغاية، وسعداء لخروج الجماهير بشكل سعيد، وهم يستحقوا التحية على مجهودهم وهم الأبطال الحقيقيين.

وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نعمل على العديد من الملفات وليس كرة القدم فقط، وأيضًا ملف ألعاب الصالات".

وأضاف هاني شكري: "لابد من توجيه التحية إلى هشام نصر، خاصةً أنه يعمل بكل جهد ويبني من الأساس، وأثق أن هذا الملف سيكون في حته تاني".

واستطرد: "نحن لا نشم أنفسنا من الغرامات الموقعة على النادي، والبالغة حوالي 7 أو 8 مليون دولار ونسعى لتحقيق المطلوب، كنا نعلم بوجود مشاكل ونحن نعمل على حلها وفي طريقنا لذلك ونطالب بالصبر".

واختتم عضو الزمالك: "قناة النادي كانت على وشك الإغلاق وعليها ديون 70 مليون جنيه ونسدد الغرامات الماضية ونجحنا في حل أزمة القيد".