موعد مباراة باير ليفركوزن ضد أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي

يستعد فريق باير ليفركوزن الألماني لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، على ملعب دوبلن في إيرلندا، ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

وكان فريق باير ليفركوزن قد تأهل للنهائي على حساب فريق روما الإيطالي، بينما تأهل فريق أتالانتا بعد إقصاء مارسيليا الفرنسي من نصف النهائي.

ويسعى أتالانتا لحصد أول لقب أوروبي في تاريخه، وليفركوزن يسعى نحو تسجيل رقم مميز وهو تحقيق ثلاثية تاريخية.

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وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس هي صاحبة حقوق بث مباريات مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم على قناة beIN Sports HD 1.

موعد مباراة باير ليفركوزن وأتالانتا ضد نهائي الدوري الأوروبي 2024

وتنطلق مباراة باير ليفركوزن ضد فريق أتالانتا على ملعب دبلن في إيرلندا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس هي صاحبة حقوق بث مباريات مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويمكنكم متابعة مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين باير ليفركوزن وأتالانتا عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.