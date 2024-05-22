أحمد سليمان يطلب التبرع لـ الزمالك ويثير غضب الاهلي ويؤكد: الأبيض محسود

أثار أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، غضب جماهير الاهلي بعد نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أن القلعة البيضاء، تقبل التبرع للخروج من الأزمات.

وقلل عضو الزمالك، من جماهيرية النادي الاهلي، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة عريضة من مشجعي الفارس الأبيض وهو ما ظهر في نهائي الكونفدرالية.

وقال سليمان في تصريحات عبر برنامج “على مسئوليتي”:” اكتشفنا أن مصر كلها زملكاوية وهناك مشجعين كثير لـ الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية”.

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وتابع:” حسين السيد عضو المجلس، تبرع بمليون و200 ألف دولار للزمالك، ولكن ممدوح عباس تبرع بالملايين”.

وشدد سليمان:”لولا تبرعات عباس لتورط النادي في الكثير من الأزمات، وكل مرة يصلنا تبرع منه ونقبل التبرعات”.

واختتم سليمان، بأن الزمالك يعاني من الحسد، في ظل تركيز البعض مع النادي، خاصة وأن أحمد حمدي أصيب بقطع في الرباط الصليبي بعد إصابة محمود الونش ومحمد عبد الشافي.