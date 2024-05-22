بعد إصابته بالصليبي.. حسين السيد يتدخل لسرعة سفر أحمد حمدي إلى ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري

حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على إنهاء إجراءات سفر أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم إلى ألمانيا، وذلك للخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

وتعرض أحمد حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مواجهة الزمالك مع نظيره نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلم موقع الخليج 365، أن عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف على الكرة، تدخل من أجل سرعة سفر اللاعب في ظل تأخر استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يرافق اللاعب أحمد حمدي خلال رحلة ألمانيا للخضوع لجراحة الصليبي، محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك.

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