"قاللى الزمالك صعب" نصائح فيريرا لجوميز قبل تدريب الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

قدم البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، نصائح خاصة إلى مواطنه جوزيه جوميز المدرب الحالى للفارس الأبيض، قبل تولى المهمة الفنية للقلعة البيضاء.

وقال جوميز في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": " فيريرا قال لي إن الزمالك صعبا والجماهير عريقة ورائعة وذلك قبل تدريبي للفريق".

وأضاف :" تعلمت الكثير من فيريرا وهو بمثابة أب لى، ولديه الفضل في كل إنجاز أحققه".

اختتم حديثه قائلا :"فيريرا تحدث معي عقب نهائي الكونفدرالية، وهذه البطولة وأي فوز أحققه مع الأبيض يعتبر جزء منه"