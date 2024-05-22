"بند مثير بالدولار".. الخليج 365 يكشف كيف يستفيد إنبي من تتويج الزمالك بالكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة وجود بند في عقد زياد كمال لاعب الفريق المعار من إنبي، يفيد بحصول البترولي على مبلغ مالي، في حال تتويج اللاعب مع الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب نظيره نهضة بركان، بعد الفوز في القاهرة يوم الأحد الماضي بهدف نظيف، والخسارة في الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن هناك بند بالفعل في عقد زياد كمال يحصل خلاله نادي إنبي على حوالي 100 ألف دولار، حال الحصول على بطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف، أن الزمالك سيدفع المبلغ، ولكن حين يستلم مكافأة الفوز من الاتحاد الأفريقي، خاصة وأنه يحترم العقود جيدا.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع زياد كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من نادي إنبي، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي.

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