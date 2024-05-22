"بينهم الزمالك".. الأهلي يحول رسوم رعاية إمام عاشور لـ3 أندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الأزمة الخاصة بحقوق رعاية إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، إلى أندية غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلي تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يخص طلب تحويل مبلغ 47 ألف دولار، قيمة رعاية إمام عاشور الذي تعاقد معه الفريق الأحمر قبل بداية الموسم الحالي من ميتلاند الدنماركي".

وأضاف: "النادي أنهى الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيمة وجاري إجراء التحويل البنكي وأخطر الفيفا رسميا بذلك، وإمام عاشور لم يتعرض للإيقاف ولن يحدث هذا، لأن الأهلي ملتزم بأي حقوق مالية، وبمجرد وصول إخطار رسمي من الفيفا تم بدء إجراءات تحويل المبلغ".

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